نكونكو يوجه ضربة قوية لطموحات تشيلسي في الموسم الجديد

المصدر: البيان

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تعرضت طموحات نادي تشيلسي في البريمييرليج الموسم المقبل لضربة قوية بعد تأكد غياب مهاجمه الفرنسي الجديد كريستوفر نكونكو 4 أشهر بسبب الإصابة.

وأعلن نادي تشيلسي، اليوم الثلاثاء، في بيان عبر موقعه الرسمي أن نكونكو أجرى عملية جراحية في الركبة بنجاح، وسوف يبدأ البرنامج التأهيلي مع القسم الطبي بالنادي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المتوقع أن يغيب نكونكو عن الملاعب 16 أسبوعاً على أقل تقدير.

وكان نكونكو قد تعرض للإصابة في ركبته خلال مباراة فريقه الودية أمام بوروسيا دورتموند ضمن الجولة الاستعدادية للموسم الجديد.

وأثارت إصابة نكونكو قلق جماهير البلوز، لكونها في نفس الركبة التي أبعدت اللاعب عن الملاعب لما يقترب من نصف الموسم الماضي، وحرمته من المشاركة في كأس العالم مع منتخب بلاده.

وكان تشيلسي قد أعلن هذا الصيف تعاقده مع نكونكو قادماً من نادي لايبزيج الألماني مقابل 52 مليون إسترليني.

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