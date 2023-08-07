نوير يخضع لجراحة جديدة وغموض حول موعد عودته للملاعب

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني عودة حارس مرماه المخضرم مانويل نوير إلى التدريبات التأهيلية، بعد فترة غياب اختفى فيها قائد الفريق، ما أثار الكثير من الجدل.

وذكر نادي بايرن ميونيخ في بيان عبر موقعه أن نوير أجرى الأحد جراحة ناجحة مخطط لها مسبقاً لنزع الشرائح المعدنية من شظية ساقه اليمنى.

وأضاف البيان أن قائد البايرن استئناف تدريباته العلاجية فور إجراء الجراحة.

ولم يحدد البيان موعد عودة حارسه المخضرم إلى التدريبات الجماعية ومن ثم مباريات الفريق.

وكان نوير قد أثار الجدل بإصابته عندما كسرت ساقه أثناء التزلج على الجليد في ديسمبر الماضي، الأمر الذي دفع فريقه للتعاقد مع الحارس السويسري يان سومير، الذي يبدو في طريقه للانضمام إلى إنترميلان الإيطالي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز