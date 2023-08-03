بسبب هاري كين.. برشلونة يضغط على لينغليت للانتقال إلى الدوري السعودي

المصدر: البيان

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لا يريد نادي برشلونة انتظار موقف توتنهام من حسم التعاقد مع مدافعه كليمونت لينغليت، الذي قضى الموسم الماضي معاراً إلى النادي الإنجليزي، وأبلى البلاء الحسن.

وعبّر توتنهام عن رغبته في التعاقد مع لينغليت، وهو ما وافق عليه برشلونة، لكن النادي الإنجليزي أكد أنه لا يستطيع إتمام الصفقة قبل بيع هاري كين إلى بايرن ميونخ، لإنعاش خزينة النادي بما لا يقل عن 100 مليون يورو.

وفقط بعد إنعاش خزائنه بعوائد رحيل هاري كين، سيتمكّن توتنهام من دفع 15 مليون يورو لبرشلونة نظير الحصول على خدمات لينغليت.

ودفعت تلك الظروف برشلونة إلى ممارسة الضغوط على لينغليت للقبول بعرض نادي النصر السعودي.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة بات يفضّل رحيل لينغليت إلى الدوري السعودي، خاصة أن النصر لديه الماديات الكافية التي تجعله ينهي إجراءات الصفقة سريعاً، لكن إدارة البرسا تواجه صعوبةً في إقناع لينغليت بالموافقة على عرض النادي السعودي، حيث لا يرحّب الفرنسي بالانتقال إلى المملكة.

ويصر لينغليت على العودة إلى صفوف توتنهام على وجه التحديد، بعقد انتقالٍ دائمٍ هذه المرة.

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