البرازيل تقترب من تعيين أنشيلوتي مدرباً للسيليساو

المصدر: وكالات

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كشفت تقارير صحفية برازيلية عن اقتراب المنتخب البرازيلي من تعيين كارلو أنشيلوتي مدرباً للسيليساو في الفترة المقبلة.

ويواصل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم محاولات إقناع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بتولي المنصب الشاغر منذ استقالة تيتي عقب الخروج من دور الثمانية بكأس العالم 2022 في قطر في ديسمبر الماضي.

وقال إدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي إنه سيوقف المفاوضات مع وكلاء أنشيلوتي والنادي الإسباني هذا الأسبوع، ولم يستبعد الانتظار حتى يوليو تموز 2024 لتعيين المدرب الإيطالي.

وأشار دانيلو، الظهير الأيمن لريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي، إلى أن رودريجيز اجتمع مع قادة المنتخب ومنهم كاسيميرو وماركينيوس وأليسون للتشاور بشأن الاستمرار 12 شهرا مع مدرب مؤقت لحين تعيين أنشيلوتي للاستعداد قبل عامين من كأس العالم 2026.



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