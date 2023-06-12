منصور بن زايد يعتمد البرنامج الرسمي لسباقات الخيل لموسم 2023 - 2024

المصدر: وام

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اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل.. البرنامج الرسمي لسباقات الخيل في الدولة لموسم 2023 - 2024.

وقال سموه " يسعدنا الإعلان عن برنامج سباقات موسم 2023 - 2024، الذي نتطلع من خلاله إلى موسم ناجح لمدربي الخيل، وملاكها وكافة المهتمين بالسباقات في جميع المضامير بالدولة".

وأضاف سموه أن برنامج هذا الموسم يضم العديد من السباقات للخيول المحلية والدولية، سواء المهجنة أو العربية الأصيلة، حيث كان الحرص على أن يزخر الموسم بالنجاحات والإنجازات لكافة المشاركين، انطلاقاً من يوم 28 أكتوبر المقبل.

وأشار سموه إلى أن الموسم الماضي شهد تغيرا جذريا وطفرة على كافة المستويات، وتطور خلاله نسق المنافسة، ما أظهَر مدى الاحترافية التي تتميّز بها السباقات في الدولة، واستقطابِها للمشاركين من كافة أنحاء العالم.

وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الجهود المتواصلة والمتميّزة للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، وأعضاء مجلس الإدارة، والأندية والمضامير المُنظمة للسباقات في الدولة،

وفرق العمل في الهيئة، للارتقاء بسباقات الخيل وتحقيق الأهداف المنشودة.

وستكون ضربة البداية من مضمار العين يوم السبت 28 أكتوبر المقبل، يليه مضمار الشارقة يوم الأحد 29 أكتوبر، بينما تنطلق سباقات مضمار جبل علي يوم السبت 4 نوفمبر، ويُدشّن مضمار العاصمة أبوظبي موسمه يوم الخميس 9 نوفمبر المقبل، بينما تنطلق أول السباقات بمضمار "ميدان" يوم الجمعة 10 نوفمبر.

ويتضمن الموسم الجديد 61 سباقا، منها 15 حفلاً في مضمار العاصمة، و 14 في مضمار العين، مقابل 11 في مضمار جبل علي، و6 بمضمار الشارقة، و15 حفلاً في مضمار ميدان.

ومن أبرز فعاليات مضمار العاصمة أبوظبي "سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للخيول العربية الأصيلة"، و"كأس صاحب السمو رئيس الدولة".

أما مضمار العين فسيحتضن "يوم سباق العين للميل"، وسلسلة سباقات "الماراثون"، فيما ينظم مضمار جبل علي بطولات "جبل علي للميل"، و"جبل علي للسرعة" و"جبل علي ستيكس".

وفي المقابل يستضيف مضمار الشارقة "سباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة"، الذي يتزامن مع ختام موسم سباقات المضمار، و"سباق كأس مجلس التعاون الخليجي"، وحفل "سباق بطولتي كأس سمو ولي عهد الشارقة" و"كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد اَل مكتوم"، - الجولة الأولى من بطولة الإمارات للسرعة.

ويُسدِل مضمار ميدان الستارَ على موسم سباقاته يوم 30 مارس 2024، مع الإنطلاقة الثامنة والعشرين لعرس السباقات العالمية، أمسية "كأس دبي العالمي".

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