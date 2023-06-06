أفضل ناد في التاريخ.. بنزيما في حفل الوداع: لن أنسى ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ودع النجم الفرنسي كريم بنزيما جماهير ناديه السابق ريال مدريد، بعد الرحيل بشكل رسمي عن الميرنغي، في الوقت الذي يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي عن طريق بوابة نادي اتحاد جدة.

وفي حفل وداع تاريخي من ريال مدريد لتكريم بنزيما، قال الدولي الفرنسي: "من الصعب التحدث لدي الكثير من المشاعر، أردت أن أشكر ريال مدريد وزملائي، كان طريقاً مهماً في حياتي، كنت محظوظاً لتحقيق حلمي كطفل، لن أنسى ريال مدريد أبداً، مستحيل، لأنه أفضل نادٍ في التاريخ".

وأضاف بنزيما: "أعتقد أن اليوم هو الوقت المناسب للذهاب وخوض تجربة جديدة، أنشيلوتي تعلمت الكثير منك، شكراً جزيلاً على كل شيء".

بنزيما: كنت أريد الاعتزال مع ريال مدريد

وأردف النجم الفرنسي: "يوم حزين لأنني سأرحل عن فريقي، لقد وقعت مع مدريد وأردت الاعتزال هنا، لكن الأمر لم يكن كذلك، سأكون دائماً مع مدريد، شكراً للجماهير على إعطائي هذه القوة".

وكان حفل وداع بنزيما بدأ بعرض فيديو خاص لأبرز أهدافه مع ريال مدريد منذ عام 2009، وشهدت القاعة المستضيفة للحفل تواجد الكؤوس والدروع الخاصة بكل الألقاب والجوائز التي توج بها بنزيما مع الميرنغي.

وتواجد العديد من أساطير ريال مدريد في حفل وداع بنزيما، أبرزهم روبرتو كارلوس وراؤول غونزاليس وزملائه لوكا مودريتش وتيبو كورتوا ولوكاس فاسكيز وناتشو.

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