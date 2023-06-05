الدوري الإيطالي.. نابولي يفرض سيطرته على جوائز الموسم بعد التتويج باللقب

المصدر: وام

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فرض نابولي سيطرته على جوائز الموسم المنقضي 2022-2023 بالدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث استحوذ لاعبوه ومديره الفني لوتشيانو سباليتي على معظم الجوائز الفردية للموسم.

وكان نابولي توج مبكرا بلقب الدوري الإيطالي قبل آخر 5 جولات على نهاية الموسم، ليكون اللقب الثالث له في تاريخ البطولة، والأول له منذ 1990.

وشق الفريق طريقه إلى منصة التتويج عبر أداء متميز على مستوى الهجوم والدفاع، وحصد 90 نقطة ليكون ثاني أعلى رصيد له من النقاط في أي موسم على مدار تاريخه في الدوري الإيطالي.

وكان أفضل رصيد للفريق في أي موسم بالمسابقة عندما حصد 91 نقطة في موسم 2017-2018 لكنه حل ثانيا في جدول البطولة خلف يوفنتوس (95 نقطة).

وأنهى نابولي الموسم بفارق 16 نقطة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني فيما حل انتر ميلان وميلان في المركزين الثالث والرابع برصيد 72 نقطة و70 نقطة على الترتيب.

وبهذا، عادل نابولي رابع أكبر فارق من النقاط يتفوق به البطل على وصيفه مع نهاية الموسم في تاريخ المسابقة، فيما كان أكبر فارق من النقاط بين البطل ووصيفه في تاريخ المسابقة هو 22 نقطة عندما فاز انتر ميلان باللقب في موسم 2006-2007 وحل روما وصيفا.

وتشير الإحصائيات إلى أن نابولي كان الأفضل هجوما بين فرق المسابقة هذا الموسم ، حيث سجل لاعبوه 77 هدفا، ولا يقترب منه سوى انتر ميلان، الذي سجل 71 هدفا.

وعلى المستوى الدفاعي، كان نابولي هو الأفضل أيضا حيث اهتزت شباكه بـ 28 هدفا فيما كان لاتسيو هو صاحب ثاني أقوى دفاع بـ30 هدفا.

وكانت المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي حسمت تماما قبل مباريات الجولة الأخيرة، التي أقيمت على مدار اليومين الماضيين، فيما حسمت الجولة الأخيرة الموقف النهائي لباقي المراكز الأوروبية، حيث يخوض أتالانتا وروما صاحبا المركزين الخامس والسادس بطولة الدوري الأوروبي.

واستفاد روما من تأهل انتر ميلان المتوج بلقب كأس إيطاليا إلى دوري الأبطال عن طريق الدوري، ليشارك روما مباشرة في دور المجموعات بالدوري الأوروبي، واستفاد يوفنتوس صاحب المركز السابع من هذا التأهل المباشر لروما، وضمن المشاركة في تصفيات التأهل لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

وعلى صعيد الهبوط لدوري الدرجة الثانية، كانت مراكز الهبوط محسومة قبل مباريات الجولة الأخيرة أيضا، حيث هبط سامبدوريا وكريمونيزي رسميا للدرجة الثانية ويخوض فيرونا وسبيزيا ملحق تجنب الهبوط في ظل تساويهما في رصيد النقاط (31 نقطة لكل منهما).

وشهدت فعاليات الموسم تسجيل 974 هدفا في 380 مباراة على مدار الجولات الـ38 للمسابقة، وبلغ متوسط التهديف 2.56 هدف للمباراة الواحدة.

وتصدر النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم برصيد 26 هدفا بفارق 5 أهداف أمام الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم انتر ميلان.

ورفع أوسيمين بهدفه في مباراة الأمس، التي فاز فيها نابولي على سامبدوريا 2-0، رصيده إلى 50 هدفا في 3 مواسم بالدوري الإيطالي.

وقال لويجي دي سييرفو الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي إن فيكتور أوسيمين وصل لمستو عال في الموسم الحالي ما منحه القدرة على الفوز بلقب الهداف مشيرا إلى تمتع اللاعب بالسرعة والقوة البدنية وإجادة التعامل مع الكرات العالية.

وأشار إلى أن هذه الإمكانيات مع تحليه بالإصرار ساهم في فوزه بلقب الهداف وتحقيق عدة أرقام قياسية منها التفوق على الرقم القياسي السابق لأفضل رصيد من الأهداف للاعب أفريقي في تاريخ الدوري الإيطالي، والذي كان مسجلا باسم الأسطورة الليبيري جورج ويا.

وأحرز الجورجي خفيشا كفارتسخيليا لاعب نابولي جائزة أفضل لاعب في الموسم حيث قدم عروضا متميزة ولعب دورا بارزا في فوز الفريق باللقب بعد انتظار طويل، وصنع كفارتسخيليا 10 أهداف لزملائه بخلاف 12 هدفا سجلها بنفسه ليصبح ثاني أفضل هدافي نابولي في الموسم بعد زميله أوسيمين.

كما نال الكوري الجنوبي كيم مين جاي مدافع نابولي جائزة أفضل مدافع في الموسم المنقضي.

وفاز المدرب لوتشيانو سباليتي بجائزة أفضل مدرب في المسوم بعدما قاد نابولي لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ سنوات طويلة.

وذهبت جائزة أفضل لاعب خط وسط إلى نيكولو باريلا لاعب انتر ميلان فيما أحرز نيكولو فاجيولي لاعب يوفنتوس جائزة أفضل لاعب شاب في المسابقة، وتوج إيفان بروفيديل حارس مرمى لاتسيو بجائزة أفضل حارس.

وتسلم لاعبو ومدرب نابولي جوائزهم مساء أمس على هامش مباراة الفريق أمام سامبدوريا في استاد "دييجو مارادونا" بمدينة نابولي.

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