مليون ونصف متابع.. خسائر إلكترونية لباريس بعد رحيل ميسي

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تعرض نادي باريس سان جيرمان لخسائر إلكترونية، بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوفه.

وشهدت الساعات الماضية بعد رحيل ميسي عن صفوف باريس، تراجع عداد المتابعين لحساب البي سي جي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، نحو مليون ونصف متابع، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية.

وأكدت الصحيفة، أن عدد متابعين الحساب الرسمي لباريس أصبح 68 مليون و600 ألف متابع، بعدما كان أكثر من 70 مليوناً، قبل رحيل ميسي، ما يعكس القيمة الجماهيرية للنجم الأرجنتيني.

ولعب ميسي مع باريس منذ انتقاله إلى صفوف النادي الفرنسي، 75 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 32 هدفاً وصنع 35 هدفاً.

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