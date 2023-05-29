ميلان يهزم يوفنتوس ويحسم اللعب في دوري أبطال أوروبا

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

حسم فريق ميلان المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل، بعدما حسم المركز الرابع في الدوري الإيطالي بفوزه على يوفنتوس 1 / صفر أمس الأحد في الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل نابولي مع بولونيا 2/2 وفيرونا مع إمبولي 1/1 وفوز ليتشي على مونزا 1 / صفر، ولاتسيو على كريمونيزي 3 / 2.

ويدين ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعبه أوليفييه جيرو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40.

ورفع ميلان رصيده إلى 67 نقطة في المركز الرابع، بفارق ست نقاط أمام أتالانتا، فيما توقف رصيد يوفنتوس عند 59 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الثانية، تعادل نابولي مع بولونيا 2/2.

وسجل هدفي نابولي فيكتور أوسيمين في الدقيقتين 14 و54، فيما سجل هدفي بولونيا لويس فيرجسون ولورينزو دي سيلفيستري في الدقيقتين 63 و84.

ورفع نابولي رصيده إلى 87 نقطة في صدارة الترتيب، علما بانه كان توج بلقب الدوري رسميا، كما رفع بولونيا رصيده إلى 51 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز ليتشي على مونزا بهدف نظيف سجله لورنزو كولومبو في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد جوليو جوناتي لاعب مونزا في الدقيقة 82.

ورفع ليتشي رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس عشر، وتوقف رصيد مونزا عند 52 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الرابعة، تعادل فريق فيرونا مع ضيفه إمبولي 1 / 1.

وتقدم فيرونا بهدف سجله أدولفو جايش في الدقيقة 61 وتعادل بيتر ستويانوفيتش لإمبولي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع فيرونا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثامن عشر، كما رفع إمبولي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الخامسة، فاز لاتسيو على كريمونيزي 3 / 2.

وسجل أهداف لاتسيو السيد هساي في الدقيقة الرابعة وسيرجي سافيتش (هدفين) في الدقيقتين 37 و89، فيما سجل هدفي كريمونيزي بابلو جالداميز في الدقيقة 54 ومانويل لاتزاري، لاعب لاتسيو، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 58.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد كريمونيزي عند 24 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، علما بانه كان قد هبط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز