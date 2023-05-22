محمد بن راشد: نتمنى بقاء رياضة الإمارات مظلة للطاقات المتميزة في بلادنا

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، فريق شباب الأهلي «فرسان دبي»، المتوج بلقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم موسم 2022/2023.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أثناء لقائي اليوم مع فريق نادي شباب الأهلي، الفائز بلقب دوري المحترفين، نبارك لهم فوزهم".

وتابع: "نتمنى للجميع أن تبقى رياضة الإمارات جامعة لشبابنا، ومظلة لجميع الطاقات المتميزة في بلادنا، ومعززة لوحدتنا واتحادنا".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز