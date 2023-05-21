منتخب البولو يواجه نظيره السعودي في كأس الملك بالمغرب الثلاثاء

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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يغادر منتخبنا الوطني للبولو البلاد غداً الاثنين في طريقه إلى المملكة المغربية للمشاركة في النسخة الرابعة من كأس محمد السادس للبولو، والتي تقام هناك خلال الفترة من 22 وحتى 27 من شهر مايو الجاري، بمشاركة 8 فرق تمثل 8 دول بينها 4 دول عربية هي الإمارات والسعودية والمغرب ومصر، إلى جانب أمريكا والأرجنتين وإسبانيا ونيجيريا وبهانديكاب «تصنيف» 8 جول.

وتضم بعثة منتخبنا الوطني ناصر الشامسي مديراً للفريق واللاعبين: حبتور محمد الحبتور، وطارق راشد الحبتور، وهيرنان بيريز، ودياز البريدي.

وكان مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبولو قد عقد اجتماعه أول من أمس برئاسة محمد الحبتور وبحضور البعثة المغادرة لتقديم الدعم المادي والنفسي للفريق الذي سيمثلنا رسمياً في أول بطولة خارجية للإمارات.

مشوار

وسيلتقي منتخبنا ونظيره السعودي عند الساعة الثالثة عصر بعد غد الثلاثاء بتوقيت المملكة المغربية «الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الإمارات» ويمثلنا كل من حبتور محمد الحبتور (جول) وطارق راشد الحبتور (جول) وهيرنان بيريز (3 جول) ودياز البريدي (3 جول) بمجموع 8 جول، أما المنتخب السعودي فيضم خالد العمران وريان العجاجي ورتشارد جاروس (5 جول) وسانتوس اريارتي (جول).

وأعرب محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو خلال الاجتماع عن سعادته بأول مشاركة خارجية لمنتخبنا الوطني، مشيراً إلى أن ما يضاعف من سعادتنا أن تكون البطولة على كأس الملك محمد السادس وبالمملكة المغربية الشقيقة التي تربطنا بها علاقات أخوة وثيقة وراسخة.

وطالب الحبتور، منتخبنا بأن يكونوا خير سفراء لوطنهم وأن يبذلوا قصارى جهدهم لتمثيل الدولة أحسن تمثيل في أشرف ميدان وهو الميدان الرياضي، مؤكداً أن هذا المنتخب سيكون عند حسن الظن به وسوف يترك انطباعاً رائعاً فنياً وسلوكياً، وأنه ومجلس الإدارة على ثقة بأن المشاركة الأولى ستكون ناجحة بكل المقاييس بإذن الله، وستعكس الوجه الحضاري والرياضي لدولة الإمارات لدى كافة المشاركين والمتابعين، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح.

تميز

وعقب الاجتماع قال محمد الحريز الأمين العام للاتحاد بالإنابة، إن الاتحاد لم يتأخر لحظة في تلبية الدعوة الكريمة التي وجهها له نظيره المغربي نظراً للعلاقات المتميزة التي تجمع الشعبين الشقيقين، وهو ما أكده رئيس الاتحاد خلال اجتماعه بالبعثة المغادرة.

وأوضح الحريز أنه تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين ضمت المجموعة الأولى كلاً من الإمارات والسعودية والأرجنتين والمغرب، فيما ضمت المجموعة الثانية كلاً من مصر ونيجيريا وأمريكا وإسبانيا.

وسيكون انطلاق المباريات غداً الاثنين على ملاعب نادي دي لا رويال اليوم بالرباط وتجمع بين فريقي المغرب والأرجنتين، أما باقي المباريات التأهيلية فسوف تقام بنادي «لا بالميراي» بمدينة أصيلة.

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