البرازيل الأعلى تصديراً للاعبين والجزائر تتصدر القائمة العربية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تتصدر البرازيل 100 اتحاد وطني لكرة القدم في عدد اللاعبين المغتربين، الذي وصل إلى 1289 لاعباً، يلعبون في 135 بطولة حول العالم، وتتقدم على فرنسا، التي لديها 1033 لاعباً فرنسياً محترفاً في الخارج، والأرجنتين، التي لديها 905 لاعبين محترفين بالخارج، فيما تتصدر نيجيريا واليابان والولايات المتحدة ترتيب الاتحادات القارية الرئيسية الأخرى.

ورصد موقع المرصد العالمي للإحصاءات والأرقام في كرة القدم أن الفرنسيين يحتلون المرتبة الأولى في المحترفين بالخارج لمن هم في سن 23 عاماً أو أقل، والبرازيليين لمن تتراوح أعمارهم من 23 إلى 26 ومن 27 إلى 30 عاماً، والأرجنتينيين لمن تزيد أعمارهم على 30 عاماً.

في حين تتصدر الجزائر قائمة الدول العربية بـ51 لاعباً محترفاً خارجها، موزعين بين 12 لاعباً تحت 23 سنة، و16 لاعباً من 23 إلى 26 سنة، و11 من 27 إلى 39 سنة، و12 لاعباً فوق 30 عاماً، يليها المغرب بـ46 لاعباً، موزعين بين 13 لاعباً تحت 23 سنة، و10 لاعبين من 23 إلى 26 سنة، و8 لاعبين من 27 إلى 30 عاماً، و16 لاعباً فوق 30 سنة، وتونس بـ24 لاعباً، موزعين بين 9 لاعبين من 23 إلى 26، و10 لاعبين من 27 إلى 30 سنة، و5 لاعبين فوق 30 سنة، ومصر بـ20 لاعباً، موزعين بين 5 لاعبين تحت 23 سنة، ومثلهم من 23 إلى 26 سنة، و8 لاعبين من 27 إلى 30 سنة، ولاعبين اثنين فوق 30 سنة، وتحتل العراق المركز الأخير في قائمة الـ100 اتحاد وطني، ولديها 12 لاعباً محترفاً في الخارج، موزعين بين 3 لاعبين تحت 23 سنة، و7 لاعبين من 23 إلى 27 سنة، ولاعبين اثنين من 27 إلى 30 سنة.

وأوضح الموقع أن تلك الدراسة محددة المدة من عام 2017 وحتى مايو 2023، مشيراً إلى تزايد قياسي لفرنسا وكولومبيا في السنوات الأخيرة، وإلى أنه يتم تعريف المغتربين على أنهم لاعبو كرة قدم يلعبون خارج الاتحاد الذي نشأوا فيه، والذي تركوه بعد احترافهم في نادٍ أجنبي، وهذا التعريف يجعل من الممكن عزل الهجرة الرياضية عن الهجرة العادية، وبالتالي تسليط الضوء على التدفقات المرتبطة مباشرة بممارسة كرة القدم.

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