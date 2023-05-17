العين يقترب من نهائي كأس أديب برباعية في النصر

المصدر: العين- طلحة عبدالله- تصوير - سيف الكعبي

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اقترب العين من نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد فوزه الكبير على ضيفه النصر 4-1 مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي المسابقة، وسجل أهداف العين كل من يارمولينكو في الدقيقة 59، وبلاسيوس في الدقيقة 69، وسفيان رحيمي هدفين في الدقيقتين 77 و94، بينما سجل عادل تعرابت هدف النصر الوحيد في الدقيقة 91 .

دخل الفريقان إلى ملعب المباراة وكلٌ منهما يأمل في الخروج بالنتيجة التي تضمن له مواجهة مريحة في جولة الإياب، وبدت الإثارة حاضرة منذ الدقائق الأولى حيث تبادل الجانبان المحاولات الهجومية والفرص الضائعة وكان سير اللعب يوحي بأن كلٌ منهما قادر على الوصول لمرمى الآخر، غير عوامل عدة حالت دون اهتزاز الشباك منها تألق حارسي المرمى بالإضافة للسرعة والشفقة في إنهاء الهجمة، واستبسال خطي الدفاع في الزود عن المرميين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

لم تختلف بداية الشوط الثاني كثيراً عما كانت عليه في الشوط الأول إذ بادر العين بالمحاولات الهجومية وضاعت له أول فرصة بعد مرور دقيقتين عندما مرت تسديدة سفيان رحيمي إلى جوار القائم ورد النصر بهجمة عن طريق عادل تعرابت الذي واجه المرمى وسدد كرة مرت إلى جوار القائم بقليل.

ركلة جزاء

بحلول الدقيقة 59 أثمرت محاولات العين عن ركلة جزاء احتسبها الحكم بمساعدة تقنية الفيديو بعد الدفع الذي تعرض له سفيان رحيمي من حمدان الكمالي داخل المنطقة، ليتصدى للركلة الأوكراني يارمولينكو ويسجل الهدف الأول للعين.

الإثارة ترتفع

ارتفعت إثارة اللعب بعد هدف العين وبدا النصر عازماً على تعديل النتيجة لتضيع له فرص عدة من تحت أقدام ريان منديز وعادل تعرابت، لكن العين سرعان ما أضاف هدفين آخرين لتصبح النتيجة 3-0، قبل أن يقلص عادل تعرابت الفارق بتسجيله هدفاً للنصر، وبعدها بثلاث دقائق سجل رحيمي هدفاً رابعاً للعين.

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