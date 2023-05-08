إنفانتينو يزور الأراضي الفلسطينية الأسبوع المقبل

المصدر: أ ف ب

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يزور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو الأراضي الفلسطينية الأسبوع المقبل لأوّل مرة منذ توليه منصبه، على ما أكد رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب الإثنين، ويتخلّل الزيارة اطلاق اسم البرازيلي الراحل بيليه على ملعب الخضر جنوب بيت لحم.

وسيرافق إنفانتينو في زيارته التي ستتركز على بيت لحم (جنوب)، ثلاثة من أعضاء مجلس فيفا هم المصري هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل ورئيس الاتحاد القطري للعبة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني.

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