«فزاع 3» يقبض على صدارة مونديال أكس كات

المصدر: باسيليكاتا - البيان

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أحكم زورق فزاع 3 بقيادة الثنائي العالمي عارف سيف الزفين ونادر بن هندي، قبضته على صدارة الترتيب العام لبطولة العالم للزوارق السريعة -اكس كات- بعد نهاية منافسات جائزة باسيليكاتا -إيطاليا 2023 اليوم الأحد.

وحصد زورق فزاع الفوز الثالث على التوالي في جولات بطولة العالم والثاني في جولة باسيليكاتا ليحصد العلامة الكاملة، ويضيف العلامة الكاملة من هذه الجولة رافعاً رصيده في المنافسة إلى 105 نقاط متقدماً بفارق نقطة واحدة عن منافسه الزورق الإيطالي أتش بي آي 96 والذي حل ثانياً ورفع رصيد إلى 104 نقاط.

ونجح الثنائي عارف ونادر في الفوز مرة أخرى في باسيليكاتا على مياه البحر الأدرياتيكي بعدما تصدرا المنافسات الصباحية وأطبقا على قمة الترتيب في السباق الرئيسي الثاني بزمن قدره 44.41.26 دقيقة أمام باقي المنافسين وأبرزهم الزورق الإيطالي أتش بي آي 96 الذي احتل المركز الثاني، والزورق الكويت رهيب 8 كيو 17 الذي حقق المركز الثالث، والزورق الإيطالي كونسول بروكيز 22 الذي جاء رابعاً، والزورق البريطاني جي بي 8 والزورق الأسترالي الإيطالي 222 أوف شور 10 والذي تعرض لعطل أبعده عن السباق.

وحسب برنامج البطولة العالمية سوف تتحول الزوارق إلى شرق القارة الأوروبية بعد ختام الجولتين الأولى والثانية في إيطاليا في فيومسينو وباسيليكاتا نحو البحر الأسود وتحديداً مدينة كونستانسا الرومانية خلال الفترة من 16-18 يونيو المقبل وبعدها بأسبوع تستضيف مدينة فارنا البلغارية منافسات الجولة الرابعة خلال الفترة من 23-25 منه.

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