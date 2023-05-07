ختام «أبوظبي غراند سلام» للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسدل الستار مساء اليوم الأحد على منافسات بطولة أبوظبي غراند سلام لموسم 2022 - 2023، التي أقيمت في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية على مدى ثلاثة أيام بمشاركة نخبة من اللاعبين المصنفين الأوائل وأساطير اللعبة والأساتذة والناشئين على مستوى العالم، وشهد اليوم الختامي للمنافسات تتويج أبطال فئة المحترفين من حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود.

وتعد بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو واحدة من أكبر البطولات الرياضية عالمياً، حيث تم إطلاق منافساتها لأول مرة في عام 2015 في العاصمة اليابانية طوكيو، ثم انتقلت إلى لوس أنجليس في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعدها حلّقت إلى مدن عديدة حول العالم، أبرزها ريو دي جانيرو وموسكو وسيدني ولندن وشنغهاي. وتشمل البطولة محطات وجولات عدة تقام في دول مختلفة من العالم، إلا أنها دائماً ما تختتم منافساتها في الإمارات، وتحديداً في عاصمة البطولات الكبرى «أبوظبي» لتتويج أبطال الجولات. وشهد اليوم الختامي لبطولة أبوظبي غراند سلام تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في كل جولات أبوظبي غراند سلام بحسب التصنيف المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) لموسم 2022 - 2023.

قائمة

وشملت قائمة المتوجين بالمراكز الأولى في تصنيف جولات أبوظبي غراند سلام لموسم 2022 - 2023 من حملة الحزام الأسود من السيدات كلاً من البرازيلية ديانا تيكسيرا لوزن 49 كغم، والبرازيلية أنا رودريجز لوزن 55 كغم، والبرازيلية جوليا ألفيز لوزن 62 كغم، والبرازيلية إزادورا سيلفا لوزن 70 كغم، والبرازيلية جابرييلي بيسان لوزن 95 كغم، ومن الرجال شملت القائمة كلاً من الإماراتي زايد الكثيري لوزن 56 كغم، والبرازيلي ليوناردو ماريو لوزن 62 كغم، والبرازيلي ميريان ألفيس لوزن 69 كغم، والبرازيلي لوكاس بروتاسيو لوزن 77 كغم، والبرازيلي جينسن راموس لوزن 85 كغم، والبرازيلي كاترييل فيرنان لوزن 94 كغم، والبرازيلي ياتان بوينو لوزن 120 كغم.

حضر المنافسات الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد حميد بن دلموج الظاهري، ومنصور الظاهري، عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وطارق خليل بدران القراعين، مدير إدارة الاستثمار في مؤسسة زايد للأعمال الخيرية الإنسانية، وعدد من المسؤولين والضيوف وممثلي الأكاديميات المشاركة. وفي منافسات المحترفين نجحت أكاديمية كوماندو جروب في تحقيق المركز الأول، فيما حلت أكاديمية A.F.N.T في المركز الثاني، ونادي بني ياس في المركز الثالث.

مكانة

من جانبه، قال منصور الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: المكانة العالمية التي بلغتها رياضة الجوجيتسو في الإمارات، ودور الدولة والعاصمة أبوظبي في النهوض باللعبة عالمياً، والنجاح في استقطاب نجوم وأساطير وأساتذة الرياضة من مختلف القارات، ما هي إلا ثمار ومكتسبات للدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الداعم الأول للرياضة والرياضيين بشكل عام، ولرياضة الجوجيتسو على وجه الخصوص.

وقال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «سعداء بالتطور التي تحققه بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو عاماً بعد آخر، حيث يتردد صدى نجاحاتها في أبرز عواصم الرياضة العالمية».

وأضاف العواني: «تقود العاصمة أبوظبي جهود نشر وتطوير رياضة الجوجيتسو في العالم، وخير دليل على ذلك هذه المشاركة المتميزة لنخبة نجوم البساط في جولة أبوظبي. أود أن أهنئ جميع القائمين على هذا النجاح الفريد لعاصمة الجوجيتسو ودولة الإمارات».

تصنيف

وتقدم طارق البحري بالتهنئة للأبطال المتوجين بالمراكز الأولى في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو الخاص بجولات أبوظبي غراند سلام لموسم 2022 – 2023، مؤكداً أن أبطال الإمارات يواصلون التقدم وتحقيق الأرقام التي تخولهم تبوؤ مكانة مرموقة في التصنيف الدولي للاعبين خلال الأعوام القليلة المقبلة، وقال: شهدت هذه الجولة نجاحاً كبيراً على الأصعدة كافة، واستقبلت العاصمة أبوظبي خلال الجولة الختامية أكثر من 1000 لاعب ولاعبة، من 80 أكاديمية، و53 دولة حول العالم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز