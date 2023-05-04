حمدة تخطف لقب سباق ماراثون رحلة الهجن

المصدر: متابعة - البيان

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أقام مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث شوطاً من سباق ماراثون رحلة الهجن، في مضمار سباق الوثبة للهجن، وذلك تزامناً مع مهرجان ختامي الوثبة للهجن العربية الأصيلة.

وشهد السباق الذي امتد لمسافة كيلومترين مشاركة 16 متسابقاً من المقيمين في دولة الإمارات، من 13 جنسية، هي بريطانيا، وأمريكا، وروسيا، وجمهورية التشيك، وإيران، واليمن، ولوكسمبورغ، والصين، وفرنسا، وإستونيا، وإيطاليا، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة.

وحققت الإماراتية حمدة عبدالله حمدان بن دلموك المركز الأول في السباق.

وقام عبدالله مبارك المهيري، مدير عام اتحاد سباقات الهجن، بتتويج الحاصلات على المراكز الأولى، بحضور عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وأشار بن دلموك إلى أن إقامة هذا السباق في ختامي مهرجان الوثبة تحمل الكثير من المعاني، نظراً للجماهيرية الكبيرة التي تتمتع بها هذه الرياضة

التراثية العريقة، وللقيمة المعنوية للهجن أحد رموز التراث الوطني في دولة الإمارات.

وأضاف: لأربعة أعوام متتالية ونحن نقيم هذه السباقات بشكل منتظم ودوري، الأمر الذي أدى إلى تراكم الخبرات التي ارتبطت بتدريبات المشاركين في رحلة الهجن سنوياً، حيث أصبح لدى هؤلاء المقيمين القدرة والإمكانات اللازمة لقيادة المطية والمشاركة في هذه الماراثونات، وهو الأمر الذي نتطلع من خلال استراتيجية المركز لنشر وغرس التراث وإبرازه على كل الأصعدة في دولتنا.

وعبّرت الإماراتية حمدة عن فرحتها الكبيرة بالفوز بالسباق، وقالت: أشكر كل القائمين على هذه المبادرة الوطنية، وأخص بالشكر الرئيس التنفيذي عبدالله حمدان بن دلموك، الذي يرافقنا في كل خطوة تحضيرية في السباقات، كما أشكر القائمين على ختامي مهرجان الوثبة على إتاحة الفرصة للمشاركة في هذا السباق الرائع، لقد نشأت وترعرعت على ركوب المطية والتعامل معها، فهي من أكثر الأشياء التراثية قرباً مني.

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