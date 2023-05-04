بطولة السباحة للناشئين والعمومي غد

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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ينظم اتحاد السباحة بطولة الدولة للناشئين والعمومي في أبوظبي، في مسبح مدينة محمد بن زايد في أبوظبي وتنطلق المنافسات غداً وبعد غد، على المجرى الطويل 50 متراً، وسيكون الأسبوع الأول لمسابقات الفئات العمرية من 11 إلى 16 سنة.

‎وأكد عبدالله الوهيبي، رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد السباحة، أن تنظيم البطولة يأتي في إطار تنفيذ خطة وبرنامج بطولات الاتحاد المحلية الرسمية للموسم الحالي، وستقام البطولة للمرة الأولى في أبوظبي بمسبح مدينة محمد بن زايد، المجرى الطويل، وستكون فرصة للفرق من أجل المنافسة، خصوصاً مع تواجد نادي أبوظبي للألعاب المائية للمرة الأولى في البطولة، والذي سيكون رافداً للمنتخبات.

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