فوز «الحصن» و«الصقور» في «الأولى»

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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حافظ دبا الحصن على وصافة ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بفوزه أمس على مضيفه الحمرية بثلاثية نظيفة سجلها محمد المربوعي وجيلمار وايفرسون، ووصل إلى النقطة 63 نقطة مقلصاً الفارق بينه وبين حتا المتصدر إلى 5 نقاط.

واحتفظ فريق الإمارات «الصقور» بالمركز الثالث برصيد 62 نقطة بفوز كبيرعلى الذيد بنتيجة 4 - 0، سجل الأهداف كوستا «هدفين» دييغو وايمانويل.

واستعاد غلف اف سي «35 نقطة» نغمة الانتصارات وتغلب على مصفوت بهدفي محمد ديوب وعلاء محمد، وأوقف الفجيرة صحوة مسافي وتغلب عليه بهدف جواو ليرفع رصيده إلى 39 نقطة.

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