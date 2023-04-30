الحمادي يهدي الإمارات فضية «آسيا للتجديف الشاطئي»

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حقق منتخب الإمارات 3 ميداليات في البطولة الآسيوية للتجديف الشاطئي، التي اختتمت بمدينة باتايا التايلاندية، فضية وبرونزيتين، وفاز أحمد خميس الحمادي بالميدالية الفضية في فئة فردي رجال، وانتزع بطاقة التأهل للمشاركة في مسابقة التجديف الشاطئي، ضمن دورة الألعاب الشاطئية العالمية المقررة في إندونيسيا، أغسطس المقبل، وحقق الثنائي حمد المطروشي وخميس غانم الشامسي، برونزية زوجي الرجال، وكل من سلطان الشامسي وزايد الشامسي، برونزية زوجي الشباب.

وأهدى الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، إنجازات منتخبنا الوطني للتجديف في البطولة الآسيوية، إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات.

وهنأ بعثة المنتخب بالإنجاز، وأثنى على الدعم الكبير الذي تقدمه الهيئة العامة للرياضة، ومتابعة اللجنة الأولمبية الوطنية، مشيداً بالجهود القائمة بين اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث والأندية، والتي تسهم في صقل ورعاية الموهوبين، مثل نادي الحمرية ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وقال: هذه الإنجاز سيكون دافعاً لتحقيق المزيد من النجاحات، والتركيز على تأهيل البطل الأولمبي، ليكون قادراً للمشاركة في مقبل الاستحقاقات.

وأشاد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، بحصول أحمد الحمادي على بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الشاطئية العالمية، بنيله فضية فردي الرجال، وتألق كل من حمد المطروشي وخميس الشامسي وزايد عبيد وسلطان أحمد.

وعبّر أحمد الحمادي عن سعادته الكبيرة بالتتويج بفضية فردي الرجال، مهدياً إنجازه إلى القيادة وشعب الإمارات، ولزملائه في المنتخب، وإلى مجلس إدارة نادي الحمرية.

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