البرتغالي جوفيا بطل تحدي أبوظبي للغولف

المصدر: أبوظبي - فائز بجبوج

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توج اللاعب البرتغالي ريكاردو جوفيا بلقب النسخة الأولى من بطولة تحدي أبوظبي للغولف، التي اختتمت في نادي أبوظبي للغولف، وتقام ضمن روزنامة جولة التحدي العالمية للعبة، وحقق جويفا الفوز بطريقة دراماتيكية، بعدما سجل 66 ضربة، بواقع 6 ضربات تحت المعدل في الجولة الأخيرة، ليتقدم نحو المركز الأول بمجموع 19 ضربة تحت المعدل، في ختام مثير، خصوصاً أن البرتغالي استهل الجولة الأخيرة متأخراً بفارق أربع ضربات عن المتصدرين.

وشهدت البطولة منافسة قوية، بمشاركة 156 لاعباً من نجوم العالم ولاعبي منتخبنا، ومنهم أحمد سكيك، محمد سكيك، خليفة المسعود، راشد الجسمي، راشد العمادي، راشد النقبي، وأحمد المشرخ، أول لاعب إماراتي محترف، بجانب عدد من المقيمين.

وقام الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف، بتسليم الكأس للبرتغالي جويفا، بحضور اللواء طيار «م» عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد، وخلفان الكعبي مالك نادي أبوظبي، وتوم فيليبس رئيس عمليات الشرق الأوسط لمجموعة الجولة الأوروبية.

وعبّر جويفا عن سعادته بإعادة اكتشاف مستواه في أبوظبي، وقال: لم أشعر أنني قدمت أفضل مستوياتي عند ضربة البداية، لكن بعد ذلك عملت على أن تكون النهاية جيدة.

إشادة

وأشاد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، بنجاح منافسات البطولة والفعاليات المصاحبة، وقدم التهنئة للفائزين بمختلف مواقعهم بسلم الترتيب العام في المحفل الكبير، والذي شهد مشاركة إيجابية تستشرف المستقبل للعديد من أبناء الإمارات، بوجودهم ضمن الكوكبة المميزة من اللاعبين حول العالم لاكتساب الخبرات، والتي تصب في النهاية بالارتقاء بمستواهم بساحات اللعبة، وصولاً للعالمية.

وأكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، حرص الإمارات على احتضان كبريات البطولات، والتي تلبي رغبة نجوم هذه الرياضة بالمشاركة للاستمتاع بالأجواء المثالية والبنية التحتية لملاعب الغولف، معرباً عن سعادة بإقامة بطولتين تباعاً خلال أسبوعين بالعاصمة، إلى جانب احتضان العديد من البطولات بمختلف ملاعب الدولة.

ووجّه الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي، ولجولة الحولة الاوربية للجولف ولنادي أبوظبي للغولف، و«السعديات للغولف»، ولكافة اللجان التي سعت لإنجاح البطولة لأعلى درجات النجاح.

جولة

من ناحية أخرى، تتواصل منافسات جولة التحدي في أبوظبي، مع إقامة بطولة تحدي الإمارات في نادي شاطئ السعديات للغولف، من 4 إلى 7 الجاري، مع استضافة أبوظبي حدثين متتاليين، في أول عودة لهذه الجولة إلى الإمارات منذ عام 2018، بفضل الشراكة بين اتحاد الإمارات للغولف، ومجموعة الجولة الأوروبية، التي منحت الاتحاد 30 بطاقة مشاركة، أتاحت الفرصة لعدد من لاعبينا للمشاركة والمنافسة أمام نخبة من نجوم العالم.

بوابة العبور

تشكل جولة التحدي بوابة من أجل الصعود إلى جولة دي بي ورلد، وتقام منافسات جولة التحدي تحت شعار «الطريق إلى مايوركا»، حيث تقام البطولة الختامية في بالما دي مايوركا في إسبانيا، في نوفمبر المقبل، وتشمل روزنامة الموسم الذي انطلق بطولات في دول مثل هولندا، التشيك، فرنسا، إيطاليا، النمسا، ألمانيا، إيرلندا، بريطانيا، إسكتلندا، فنلندا، السويد، البرتغال، جنوب أفريقيا والهند.

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