مارغريت تقفز من فوق الجبال في عمر الـ86 عاماً

المصدر: البيان

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«في الـ80 من عمري.. بدأت التحرر من القيود، لأحقق ما حلمت به طوال 30 عاماً»، هكذا قالت السويسرية مارغريت تومسون، التي حققت حلمها بتعلم وممارسة رياضة «الباراغلايدينغ»، بعدما بلغت الـ80 من عمرها، تلك الرياضة الصعبة والشاقة، بالقفز من فوق الجبال بالمظلات الموجهة، ولم يمنعها العمر من ممارستها، رافضة التخلي عن حلمها مهما بلغ بها العمر.

وتقول مارغريت: «كنت أسير يومياً مع زوجي كينيث في طرقات وشوارع المدينة كنوع من الرياضة البدنية لتجديد النشاط، كنا نتابع دائماً شباب مدينة «إنترلاكن» وهم يحملون معداتهم الثقيلة للتسلق خلف ظهورهم في طريقهم للصعود إلى الجبل، وكنا نراهم عائدين مرهقين، ولكنهم سعداء منتشين بقهر الصعاب وتسلق الجبل، والعودة إلى الأرض، قلت وزوجي: إننا لا بد أن نفعلها يوماً ما.. علينا أن نحلق عالياً».

وتضيف السويسرية: «لم أكن أشعر أن زوجي كينيث مرحب بالفكرة، وشغلتنا الحياة كثيراً، وتوفي زوجي في 2005، وانشغلت بتربية الأبناء، والعمل والحياة، لم أنسَ حلمي، ولكني انشغلت عنه كثيراً، ولكن بعدما نضج الأبناء أصبحت وحيدة، ولم تعد المسؤوليات تثقل كاهلي كالسابق، كما لم يعد في العمر الكثير لأضيعه، لذلك قررت أن أحقق حلمي، حتى لو متأخراً، ولكن شعرت أنه ليس هناك وقت أنسب من ذلك لأفعل».

سعادة بالغة

وتواصل السيدة السويسرية حديثها لصحيفة الغارديانز البريطانية قائلة: «الآن أبلغ من العمر 86 عاماً، أمارس تلك الرياضة منذ 6 أعوام، أشعر بسعادة عندما أحلق عالياً، وأنظر للبيوت صغيرة في الأسفل، في سن صغيرة كنت أخشى التجربة، أخاف أن تفارق قدماي الأرض، لأن هناك من هم مسؤولون مني، ولكن تحررت بتحررهم، وسأظل أطير وأحلق طالما بقي في العمر بقية، وطالما بقيت صحتي قادرة على ذلك».

وحول ما إذا تسرب إليها الشعور بالخوف يوماً تقول مارغريت: «العمر مجرد رقم، الخوف ينبع دائماً من خوفنا على مشاعر الآخرين تجاهنا، ولكن عندما يكبر رقم العمر نتحرر من المخاوف، أؤمن بأنه عندما تحين ساعتي ستحين، لن أنتظرها ساكنة متخوفة، طالما تحملني قدماي سأظل أحاول وأحلق، حتى ينتهي عداد عمري».

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