رئيس الاتحاد الدولي للأجسام يشيد بنجاحات أكاديمية IFBB في الإمارات

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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منح الدكتور رافائيل سانتوجا رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام خلال اجتماعه الأخير الذي عقد في دبي مع العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد رئيس مجلس إدارة أكاديمية IFBB في الإمارات والشرق الأوسط مزيداً من الدعم والتقدير لمقر الأكاديمية في دبي، تقديراً للدور المهم الذي تقوم به الأكاديمية في دعم مسيرة مدربي وحكام اللياقة البدنية وبناء الأجسام على مستوى الشرق الأوسط.

وكان الدكتور رافائيل سانتوجا حرص خلال تواجده في دبي مؤخراً على عقد اجتماع مطول مع إدارة الأكاديمية على هامش دورة الحكام الدولية الناجحة التي نظمت في دبي، تخلله مناقشة العديد من التقارير المهمة التي توثق نجاحات الأكاديمية والدور الذي تقوم به في صقل وتدريب وتأهيل مدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام.

ثقة وتفاؤل

من جانبه، اعتبر العقيد عبدالكريم إشادة رئيس الاتحاد الدولي بالأكاديمية ودعمه لها يزيد من حماس وثقة القائمين عليها ويجعلهم أكثر حرصاً على مواصلة مشوار النجاح. وأضاف أن نجاح الأكاديمية في تنظيم دورة الحكام الدولية الأخيرة التي ساهمت في إضافة عدد من الحكام إلى قائمة الحكام الدولية سوف يجعل الاتحاد الدولي يحرص على تنظيم الدورات بشكل دوري لترقية وتأهيل الحكام من أجل توسيع قاعدة الحكام الدوليين المميزين لإدارة البطولات الدولية التي تنظم على مستوى المنطقة بكفاءة وتميز.

كما أوصى رئيس الاتحاد الدولي بضرورة توسيع دائرة المستفيدين من الأكاديمية بكافة دول الشرق الأوسط من أجل خلق جيل من المدربين المميزين الذين يساهمون في زيادة وارتفاع المستوى بالشكل الذي يليق بطموحات أبطال دول المنطقة.

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