الشارقة الأقرب للتتويج بالدرع للسنة السابعة على التوالي

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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بعد أن تخطى فريق كرة اليد بنادي الشارقة العديد من فرق كرة اليد ذات الصولات والجولات بساحات لعبة الأقوياء وبمقدمتهم فريق شباب الأهلي المنافس الأقوى والأقرب على جميع الألقاب ومن بعده العين ومليحة والجزيرة أصبح الشارقة الأقرب بل على بعد خطوة وبنسبة فوق 90 % للتتويج بدرع دوري رجال اليد للموسم 2022 / 2023، وهو السابع على التوالي والسابع عشر في تاريخه.

ويحمل بجعبته حالياً 17 نقطة بختام الجولة الخامسة للبطولة ويطارده على اللقب والأقرب من بين بقية الفرق فريق شباب الأهلي والذي بجعبته 15 نقطة، هذا قبل ختام البطولة بجولتين ليسدل عقبهما الستار على البطولة الأقوى والأطول بموسم أقوياء اليد والتي شهدت مشاركة 8 فرق سعت جميعها لتحقيق لقبها والآخر للحصول على أفضل المراكز خلال البطولة التي أقيمت على مدار 3 مراحل «التمهيدي وقبل النهائي والنهائي» وهو الأول من نوعه.

فوز

يحتاج فريق الشارقة للتتويج باللقب إلى 5 نقاط للوصول للنقطة 22 عقب خوض مباراتيه في الجولتين السادسة مع فريق الوصل في 2 مايو، والجولة السابعة والأخيرة أمام الجزيرة في 6 منه، ويحتاج إلى 5 نقاط يتحصل عليها من فوز وتعادل في المباراتين المقبلتين من أصل 6 نقاط يحصل عليها أي فريق بالفوز في مباراتين.

وتبقى فرصة شباب الأهلي الوصيف حالياً 15 نقطة سانحة للمنافسة على اللقب رغم صعوبتها إذا نجح في تحقيق الفوز في مباراتيه المقبلتين مع دبا الحصن في 2 مايو والمباراة الثانية أمام مليحة في 6 مايو ليضيف إلى رصيده السابق نقاط الفوز الـ 6 ليرفع رصيده إلى 21 نقطة، وفي الجانب الآخر إذا حقق الشارقة فوزاً وخسارة من مباراتيه المتبقيتين يتحصل على 4 نقاط تضاف إلى رصيده الـ 17 ليصل للنقطة 21 وبذلك يعادل فريق شباب الأهلي ويحتكم الفريقان لمباراة فاصلة وفق لوائح ونظم مسابقات اللعبة.

تعادل

خاض فريق الشارقة خلال الموسم 4 مباريات مع فريق الجزيرة نجح خلالها فريق الشارقة بالفوز بنتيجة 31 / 25 و27 / 23 في تمهيدي ونصف نهائي الدوري وفوز 24 / 21 في كأس الإمارات و29 / 25 في كأس نائب رئيس الدولة، وفوز في 3 مباريات على الوصل 41 / 31، في الدوري و30 / 29 في كأس الإمارات وفوز 31 / 24 في كأس نائب رئيس الدولة.

وبدوره خاض فريق شباب الأهلي خلال الموسم 3 مباريات مع فريق مليحة أسفرت نتائجها عن التعادل في مباراتي الدوري «تمهيدي وقبل النهائي» 24 / 24، و29 / 29، وفوز شباب الأهلي 29 / 22 في كأس الإمارات، كما لعب مع فريق دبا الحصن مباراتين حقق خلالهما الفوز بنتيجة 36 / 27 بتمهيدي الدوري و36 / 26 بكأس نائب الرئيس.

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