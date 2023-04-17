بعد تصريحات لابورتا.. ريال مدريد يتبع سياسة التجاهل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قرر مسؤولو ريال مدريد اتباع سياسة التجاهل، بعد تصريحات خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الأخيرة.

وكان لابورتا اتهم ريال مدريد بإنه أكثر الأندية استفادة من التحكيم، على خلفية تدخل الريال في القضية المعروفة باسم نيجيريرا، المتهم فيها النادي الكتالوني بالرشوة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد لا ينوي الرد على تصريحات خوان لابورتا، مشيرة إلى أن الشيء الوحيد الذي يربط ريال مدريد في قضية نيجريرا أقدموا عليه بالفعل، وهو الظهور في القضية بعد الدعوى المرفوعة من جانب مكتب المدعي العام.

وشددت الصحيفة على أن تصريحات لابورتا لن تجعل فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يرد أو يتحدث، مشيرة إلى أنه سيتجاهل الأمر تمامًا لحين الانتهاء من التحقيقات الخاصة بقضية نيجيريرا.

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