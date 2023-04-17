منتخبنا يواجه تركيا في افتتاح مونديال هوكي الجليد غداً

المصدر: (إسطنبول - وام)

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يدشن منتخبنا الوطني لهوكي الجليد غداً مشواره في بطولة كأس العالم بمواجهة نظيره التركي في المباراة الافتتاحية بطموح البداية القوية لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات «الأبيض»، والتي كان آخرها التتويج بلقب كأس العالم لهوكي الجليد المستوى الثالث في لوكسمبورغ 2022، وتضم قائمة منتخبنا في اللقاء جمعة الظاهري، علي الحداد، أحمد الظاهري، محمد العصري، خليفة المحروقي، فيصل البلوشي، سيف العامري، عيسى المحيربي، عبدالله الحميدي، وطلال بن صمود.

يشارك في المونديال منتخبات الإمارات، وبلجيكا، ونيوزيلندا، والمكسيك، وبلغاريا، وتركيا.

وأكد اللاعب جمعة الظاهري جاهزيتهم لبداية قوية أمام المنتخب التركي، وإظهار المستوى المشرّف الذي يعكس التطور الكبير للاعبي منتخب الإمارات بفضل دعم القيادة الرشيدة الذي مكنه من تحقيق نتائج إيجابية قادته للفوز باللقب العالمي في النسخة الماضية.

وأوضح أن الاستعدادات التي قام بها المنتخب في أبوظبي كانت دافعاً قوياً نحو التأهب القوي للمشاركة في بطولة العالم، فيما عززت المباراتان الوديتان في المعسكر الجاهزية المطلوبة وقال: «بعد وصولنا إلى تركيا تابعنا الاستعداد بتدريبات متنوعة حسب البرنامج المقرر من الجهاز الفني».

وأثنى الظاهري على الاهتمام الذي حظي به المنتخب في الفترة الماضية من إدارة الاتحاد، بتوفير الأجواء الملائمة للاعبين، وتهيئة أفضل الظروف للإعداد من خلال المعسكر الداخلي، لتنفيذ البرنامج المقرر من المدرب ريتش.

وأضاف: «لاعبو المنتخب خاضوا تدريبات مستمرة في الفترة الماضية لمدة 4 أسابيع خلال الفترة الماضية، إضافة إلى المعسكر الداخلي في أبوظبي، وأظهروا تجاوباً كبيراً مع توجيهات الجهاز الفني لبلوغ أعلى مستوى من التجهيزات المطلوبة، وطموحنا الأداء الإيجابي الذي يمكننا من العودة بالميداليات الذهبية».

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