النصر يخسر 5 لاعبين أمام شباب الأهلي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يخسر فريق الكرة بنادي النصر جهود 5 لاعبين في مباراة الديربي أمام شباب الأهلي، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري ادنوك للمحترفين.

وتضم قائمة الغيابات كلاً من المدافع البرازيلي غلوبير ليما بسبب الإيقاف، وحسين مهدي بداعي الإصابة، فيما يغيب الثلاثي المكون من حمدان الكمالي، وعبدالعزيز صنقور، وسعود عبدالرزاق بسبب بند الإعارة.

وقلل الكرواتي غوران توميتش مدرب النصر من تأثير الغيابات على أداء النصر، الذي خسر بصعوبة كبيرة في الجولة الماضية من الجزيرة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وقال: «قدمنا مستويات جيدة في المباريات الماضية، وسنحاول إيجاد الحلول البديلة لهذه الغيابات لمواصلة أدائنا القوي».

ويحتل «العميد» المركز التاسع بـ 23 نقطة، بينما يتصدر شباب الأهلي الدوري بـ 49 نقطة.

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