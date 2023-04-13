رسمياً.. استاد محمد بن زايد يحتضن كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي استضافة ستاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي لمباراة كأس السوبر المصري 2022/2021 التي تجمع الزمالك بطل الدوري مع الأهلي بطل الكأس، الجمعة 5 مايو 2023، في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأتي الاستضافة بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس أبوظبي الرياضي، والاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تشمل استضافة كأس السوبر المصري مرتين على التوالي، حيث أقيمت النسخة الماضية من كأس السوبر في أكتوبر 2022 بإستاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وفاز بها الأهلي بثنائية نظيفة، ضمن أجواء احتفالية بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية.

وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: "تمثل المباراة المرتقبة استمرارا لخطط مجلس أبوظبي الرياضي في استقطاب الفعاليات الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية، ما يعزز من خطط المجلس الطموحة في أن تكون أبوظبي المكان الأمثل لإقامة مثل تلك المباريات الكبيرة التي تحظى بشعبية عارمة وتاريخ طويل من المنافسة بين قطبي الكرة المصرية".

ورحب العواني باستضافة إستاد محمد بن زايد المعلم المعماري المميز والاستثنائي والمتفرد، والذي يوفر لعشاق المستديرة زوايا رؤية متميزة تجعلهم في قلب الحدث.

واختتم العواني، قائلاً: "فخورون باحتضان السوبر المصري مجدداً، بعد النجاحات التي تحققت في النسخ الـماضية، ونرحب بقطبي الكرة المصرية هنا في العاصمة أبوظبي، متمنين أن يقدم الفريقان ما يليق بسمعة الكرة المصرية الناصعة، ضمن أجواء كرنفالية واحتفالية".

وأقيمت أول مباراة للسوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات على استاد هزاع بن زايد في أكتوبر عام 2015 وفاز فيها الأهلي 3/2، واحتضن استاد محمد بن زايد السوبر الثاني في فبراير 2017 وفاز فيها الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية 3/1، وفي يناير من عام 2018 استضاف استاد هزاع بن زايد السوبر الثالث بين الأهلي والمصري عام 2018 وفاز الأهلي حينها بهدف وحيد، وفي فبراير 2020 استضاف ملعب محمد بن زايد كأس السوبر بين الأهلي والزمالك وفاز الأخير بركلات الجزاء الترجيحية 4/3، وفي أكتوبر 2022 لُعبت المباراة للمرة الرابعة بين الزمالك والأهلي في كأس السوبر على استاد هزاع بن زايد بالعين وفاز فيها الأهلي بهدفين نظيفين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز