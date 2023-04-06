أعلى راتب في التاريخ.. الهلال يفاوض مورينيو والأخير يحسم موقفه

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تلقى البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي، عرضاً من نادي الهلال السعودي لتولي تدريبه، بداية من الموسم المقبل.

وبحسب موقع "laroma24" الإيطالي، جاء عرض الهلال لمورينيو مغرياً، حيث يحصل بموجبه المدرب البرتغالي على راتب يجعله الأعلى في تاريخ كرة القدم على الإطلاق.

وأكد الموقع أن المدرب المخضرم، تلقى عرضاً آخر من المنتخب السعودي الذي يبحث عن مدرب عالمي، بعد رحيل الفرنسي هيرفي رينارد لتولي تدريب منتخب سيدات بلاده.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن مورينيو يعتقد بأن الوقت ليس مناسباً للرحيل عن روما وترك العمل في أوروبا من أجل الأموال، حيث أنه يمر حالياً بفترة من الهدوء بشأن مستقبله.

وأكد الموقع أن مورينيو يؤجل الحديث عن هذا الأمر إلى ما بعد نهاية الموسم، خاصة بعدما ارتبط اسمه بالعودة لتدريب ريال مدريد خلفاً لكارلو أنشيلوتي مدرب الميرنغي الحالي.

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