16 هدفاً في رمضان.. أرقام بنزيما القياسية بعد «هاتريك» الكلاسيكو

المصدر: تثرير - سارة عبدالباقي

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واصل الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد، هوايته المفضلة بكسر الأرقام القياسية، حيث سجل ثلاثية جديدة في مسيرته خلال مواجهة الكلاسيكو التي جمعت بين الريال وبرشلونة على ملعب كامب نو، أمس الأربعاء، بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وانتهت لصالح الميرنغي برباعية نظيفة.

وجاءت ثلاثية بنزيما في شباك برشلونة، بالدقائق 50، ثم 58 من ركلة جزاء، ثم أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 80.

ووفقاً لشبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن كريم بنزيما شارك في 8 أهداف خلال آخر 6 مباريات كلاسيكو أمام برشلونة في جميع المسابقات، حيث سجل 6 أهداف وصنع هدفين.

وأضافت الشبكة، أن كريم بنزيما وقع على هدفه رقم 16 في آخر 10 مباريات له مع ريال مدريد، خلال شهر رمضان.

وأحرز بنزيما بعد 43 مشاركة في الكلاسيكو الهاتريك الأول في شباك برشلونة، ليصبح أول لاعب في ريال مدريد يسجل ثلاثية في البرسا بملعب كامب نو منذ فيرينتس بوشكاش عام 1963.

كما يعد هاتريك كريم بنزيما في الكلاسيكو هو الأول منذ 26 أكتوبر 2018، بعدما سجل لويس سواريز آخر هاتريك في الكلاسيكو بشباك ريال مدريد.

ويعد هذا الهاتريك هو الثاني لكريم بنزيما في آخر 4 أيام مع ريال مدريد، بعدما سجل قبل أيام في شباك بلد الوليد ببطولة الدوري الإسباني.

وكان برشلونة نجح في الفوز بلقاء الذهاب على ملعب سينتاجو برنابيو بهدف نظيف سجله البرازيلي إيدير ميليتاو بالخطأ في مرماه، قبل أن يدك الريال مرمى برشلونة برباعية في لقاء العودة.

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