مصير أنشيلوتي في ريال مدريد مرتبط بكلاسيكو اليوم

المصدر: البيان

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ليس فقط تقدم برشلونة بـ12 نقطة في الدوري على الغريم ريال مدريد، هو ما يزيد من الشكوك حول استمرارية المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي في قيادة الميرينغي، ولكن أيضا الموسم الضعيف حتى الآن على مستوى المسابقات المحلية، وقد تكون خسارة جديدة أمام برشلونة دافعاً للتغيير، وبمثابة مسمار أخير في نعش استمرارية الإيطالي مع الفريق الملكي.

وتفوق برشلونة في المواجهات المباشرة، وأيضا على مستوى الألقاب، بدءاً من اقتناص «البلاوغرانا» للقب كأس السوبر الإسباني من الملكي، والفوز في لقاء الذهاب في كأس ملك إسبانيا 1-0.. لذلك فالفوز في «كلاسيكو» اليوم بين ريال مدريد وبرشلونة بإياب كأس ملك إسبانيا سيكون طوقاً للنجاة في موسم المدرب الإيطالي على رأس الجهاز الفني لـ«الميرينغي».

ويلعب ريال مدريد مباراة الإياب في الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات مباراة الإياب أمام برشلونة، وسط حالة من عدم الرضا الجماهيري على المستويات التي يقدمها الفريق في الموسم المحلي، حتى على الرغم من التقدم في دوري ابطال أوروبا، أو حصد لقب كأس العالم للأندية، لم تعتبر الجماهير ذلك تعويضاً عن الابتعاد عن المنافسة في المسابقات الإسبانية المحلية.

قشة

ووفقا لصحيفة «سبورت» الإسبانية فتفوق جديد لتشافي هيرنانديز على منافسه كارلو أنشيلوتي، سيكون قشة ستقسم ظهر البعير، وستعلن نهاية عصره مع الفريق الملكي، خاصة في ظل الشائعات التي تتردد عن نيته تدريب المنتخب البرزيلي، خلفا للمدرب تيتي الذي أعلن استقالته من المنتخب البرازيلي عقب انتهاء كأس العالم 2022، الذي أقيم في قطر، وهو الأمر الذي لم ينفيه أنشيلوتي صراحة، وإنما تهرب من الإجابة عليه في العديد من المناسبات، مؤكداً أنه باقٍ مع برشلونة لحين انتهاء مهمته رسمياً، وكذلك الحال بالنسبة للشائعات التي ترددت حول تدريبه لتشيلسي الإنجليزي اعتباراً من الموسم المقبل، وهو الأمر الذي ردده الوكلاء دون أي تصريح رسمي من تشيلسي أو من أنشيلوتي نفسه.

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