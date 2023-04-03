بويتنويغ مدرب الوحدة: سنخوض مواجهة البرج اللبناني بمنتهى الجدية

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الهولندي أرنو بويتنويغ مدرب الوحدة، على أهمية المواجهة التي تجمع فريقه مع البرج اللبناني، غداً الثلاثاء، في ذهاب الدور التمهيدي لكأس الملك سلمان للأندية العربية، على استاد آل نهيان بأبوظبي.

وقال بويتنويغ في المؤتمر الصحفي للحديث عن استعدادات العنابي للمباراة:" سنبدأ مشوارنا في بطولة مهمة، وسنتعامل بجدية تامة مع المباراتين، ونتطلع إلى التأهل للدور التالي".

وأضاف:" درست فريق البرج اللبناني وشاهدت بعض مبارياته، وأملك معلومات كافية عن المنافس".

وأشار مدرب الوحدة إلى أن الفريق لا يزال يعاني من بعض الغيابات بسبب الإصابات، ولكنه في الوقت نفسه يملك مجموعة جيدة من اللاعبين لتعويض أية غيابات، مشدداً على عدم وجود ضغط على الفريق بسبب خوض مباراة كل 4 أيام بعدما لعب أمام الشارقة يوم الجمعة الماضي في الدوري المحلي، ثم أمام البرج يوم السبت المقبل في لقاء الإياب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز