فوز دبا الحصن ومصفوت في دوري «الأولى»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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فاز دبا الحصن على ضيفه بينونة بنتيجة 3 - 1 في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، أحرز الثلاثية كل من جيلمار ورضوي حنوي ومدافع بينونة سالم المعمري في مرمى فريقه «نيران صديقة»، فيما أحرز للخاسر دياي برايان ووصل رصيد دبا الحصن إلى 54 نقطة، وتجمد رصيد بينونة عند 15 نقطة.

وحافظ مصفوت على حظوظه في المنافسة على المراكز الأولى بفوزه الصعب خارج ملعبه على العروبة بهدف اليسون اليكس، وطرد حكم المباراة لاعب العروبة جمال الدين منذ الدقيقة 17 ووصل الفائز إلى 49 نقطة وتجمد العروبة عند 38 نقطة، وتعادل فرسان هيسبانيا والعربي 1 - 1 أحرز لهيسبانيا مادجر أنطونيو وللعربي فارس الجابري.

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