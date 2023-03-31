إيقافات لا تحترم النظام.. الاتحاد الفرنسي يفاجئ اللاعبين الصائمين في رمضان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رفض الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إيقاف المباريات التابعة له، للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار، التي تقام خلال نهار شهر رمضان المبارك.

وأرسلت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الفرنسي، خطابًا إلى الحكام تؤكد فيه عدم السماح بإيقاف المباريات، بهدف إفطار اللاعبين المسلمين وكسر صيامهم.

وبحسب راديو "مونت كارلو"، جاء في الخطاب التالي: "تم لفت انتباه الاتحاد الفرنسي لفكرة إيقاف المباريات للإفطار في رمضان، هذه الإيقافات لا تحترم أحكام النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم، الهيئات اللامركزية كهيئات مكلفة بمهمة الخدمة العامة المفوضة من قبل الدولة، تدافع عن القيم الأساسية للجمهورية الفرنسية ويجب أن تنفذ الوسائل لمنع أي تمييز أو اعتداء على كرامة أي شخص بسبب معتقداته السياسية والدينية".

وتابع: "أي شخص ينتهك هذه الأحكام سيخضع لإجراءات تأديبية، حيث يحظر خلال مسابقات الاتحاد أي عرض ذو طبيعة سياسية أو إيديولوجية أو دينية".

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