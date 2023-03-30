اتحاد الكرة يعتمد تحويل ملفات منتخباتنا الوطنية إلى الإدارة التنفيذية

المصدر: دبي - البيان

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تقدم مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم بجزيل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لاستقباله طاقم التحكيم الإماراتي المونديالي، الذي شارك في إدارة مباريات نهائيات كأس العالم قطر 2022.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، الذي عقد اليوم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، وبحضور الأعضاء، حيث تم مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، والتي تضمنت التقارير والتوصيات المرفوعة من اللجان المختلفة، منها المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية والمسابقات وقضاة الملاعب.

وثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم دعم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، للرياضة والرياضيين، مؤكداً أن اهتمام سموه بمختلف الألعاب وضع الرياضة الإماراتية على الخريطة العالمية، مشيراً إلى أن هذا الدعم السخي والاهتمام المتواصل يحفز الرياضيين على بذل أقصى الجهود، من أجل رفع راية الدولة في جميع المحافل الرياضية.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن استقبال صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لطاقم التحكيم الإماراتي، الذي أدار مباريات في نهائيات كأس العالم- قطر 2022، يعد تكريماً لا مثيل له، وهو حافز لكل الرياضيين، وليس لقضاة الملاعب فحسب، مؤكداً أن توجيهات سموه دليل عمل للقطاع الرياضي.

وقال رئيس الاتحاد: «إن أسرة كرة القدم الإماراتية ممتنة لهذا الدعم السخي، ولتوجيهات سموه الحكيمة، ولا يسعنا إلا أن نعاهد سموه على بذل مزيد من الجهد، من أجل تطوير عملنا، ونقل كرة القدم الإماراتية إلى مراتب أفضل».

تقارير

واطلع مجلس الإدارة، خلال الاجتماع على تقارير تجمعات ومعسكرات منتخباتنا الوطنية، التي أقيمت في شهر مارس الجاري سواء المنتخب الوطني الأول، الذي خاض مباراتين دوليتين وديتين أمام طاجيكستان وتايلاند، والمنتخب الأولمبي، الذي شارك في البطولة الدولية الودية للمنتخبات تحت 23 سنة بالدوحة، وكذلك منتخب الشباب، الذي شارك في بطولة دبي الدولية الودية تحت 20 سنة.

كما تم الإشادة بمشاركة منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية في نهائيات كأس آسيا، التي أقيمت في تايلاند، وحقق فيها منتخبنا المركز الرابع، حيث طالب مجلس الإدارة بضرورة الإعداد المناسب للمنتخب تأهباً لنهائيات كأس العالم، التي ستستضيفها الدولة في شهر نوفمبر المقبل.

ووفقاً لاستراتيجية ومتطلبات خطة العمل، وبعد الاطلاع على أفضل الممارسات قرر مجلس الإدارة تحويل ملفات كل منتخباتنا الوطنية إلى إدارة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، لتكون الإدارة مسؤولة عن جميع الخطط والبرامج والمبادرات، بالتنسيق مع الأمانة العامة، ومجلس الإدارة مباشرة، وتوجيه الشكر لرئيس وأعضاء لجنة المنتخبات الوطنية على جهودهم، خلال الفترة الماضية.

وتم خلال الاجتماع أيضاً اعتماد إقامة حفل نهاية الموسم الكروي، وجوائز مسابقات أندية الدرجة الأولى والثانية والثالثة، والمراحل السنية، وفق المعايير المعتمدة من لجنة المسابقات، وذلك بعد نهاية الجولة الأخيرة من مسابقة دوري الدرجة الأولى، فيما تم الاطلاع على الشكل المبدئي لمسابقات الفريق الأول لأندية الدرجة الأولى والثانية والثالثة، والمراحل السنية للموسم الرياضي المقبل 2023- 2024، على أن يتم عقد ورش عمل مع الأندية والمختصين، خلال الفترة المقبلة لدراسة شكل البطولات بشكلها النهائي، ورفعها مجدداً لاعتماد مجلس الإدارة.

واعتمد المجلس نتائج المشاركين في دورة قضاة الملاعب المستجدين، التي أقيمت في شهر فبراير الماضي، لينضموا بالتالي إلى سلك التحكيم، بعد اجتيازهم الاختبارات النظرية والعملية.

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