الشامسي يشهد انطلاق البطولة الرياضية لشرطة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، مساء أمس انطلاق البطولة الرياضية الرمضانية السنوية للقيادة العامة لشرطة الشارقة في نسختها الــ30، التي ينظمها قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة بنادي شرطة الشارقة، بمشاركة (411) لاعباً من منتسبي الشرطة من مختلف الإدارات بالقيادة.

حضر انطلاق البطولة عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والمديرون العامون، ونوابهم ومديرو الإدارات وكبار الضباط، وأعضاء اللجنة المنظمة للفعاليات، وبمشاركة واسعة من منتسبي الشرطة من مختلف الإدارات، وتستمر البطولة حتــــى 20 رمضان الجاري.

وتتضمن البطولة الرمضانية حزمة من المسابقات الرياضية، المتمثلة في منافسات كرة الطائرة، والبادل تنس، والألعاب الإلكترونية وكرة القدم، وشد الحبل، والسباحة، إلى جانب مسابقات للعنصر النسائي التي اشتملت على كرة السلة، وكرة الطائرة، والبادل تنس.

نجاحات

وأكد اللواء سيف الشامسي أن التنظيم السنوي للبطولة الرياضية الرمضانية هو امتداد للنجاحات التي حققتها في السنوات الماضية، التي كان لها الأثر الفاعل في رفع مستوى اللياقة البدنية وتعزيز جودة الحياة الصحية، وسط أجواء دمجت بين الترابط الأخوي والمنافسة الإيجابية بين منتسبي الشرطة.

وشهدت البطولة منافسات لعبة البلاي ستيشن الإلكترونية، وأسفرت نتائج كرة الطائرة عن فوز فريق إدارة شرطة المنطقة الوسطى على الإدارة العامة للعمليات الشرطية بشوطين مقابل لا شيء، وفوز فريق أكاديمية العلوم الشرطية على فريق الإدارة العامة للعمليات المركزية بشوطين مقابل لا شيء، فيما تأهلت الفرق الفائزة في البادل تنس والبلاي ستيشن إلى المراحل المتقدمة.

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