«أبيض الشاطئية» رابع كأس آسيا

المصدر: بتايا - البيان

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حصد منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية المركز الرابع في بطولة كأس آسيا 2023 التي تستضيفها تايلاند، بعد خسارته أمام منتخب عُمان بأربعة أهداف لهدفين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي جرت اليوم في مدينة بتايا.

سجل هدفي المنتخب راشد عيد.

وكان «أبيض الشاطئية» حقق الفوز في دور المجموعات على أوزبكستان 4 ـ 0، وعلى ماليزيا 4 ـ 2، بينما خسر أمام إيران 2 - 7، وتأهل للدور ربع النهائي ونجح في التغلب على منتخب تايلاند 4 ـ 2، ليلاقي بعدها منتخب اليابان في نصف النهائي، ولكنه خسر بنتيجة 1 ـ 5.

يُذكر أن منتخبنا الوطني سبق له المشاركة 8 مرات في بطولة كأس آسيا، ونجح في حصد لقبها مرتين عامي 2007 و2008، ونال لقب وصيف قارة آسيا مرتين في نسختي 2017 و2018.

وتأهلت منتخبات إيران واليابان وعُمان من قارة آسيا إلى نهائيات بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية «دبي 2023» أما منتخبنا فسيشارك في مونديال الشاطئية لكون الإمارات مستضيفة الحدث.

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