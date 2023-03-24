كلاسيكو ومباراتان بالأبطال.. مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر رمضان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تنتظر فريق ريال مدريد مباريات هامة مرتقبة خلال شهر رمضان الجاري، سيكون أهمها مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، وكذلك مواجهتي تشيلسي بدوري أبطال أوروبا.

ويلعب ريال مدريد ضد برشلونة في كأس ملك إسبانيا الأربعاء 5 أبريل، فيما يواجه تشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء 12 أبريل، والثلاثاء 18 أبريل.

مباريات ريال مدريد في شهر رمضان

ريال مدريد × بلد الوليد

الدوري الإسباني

الأحد 2 أبريل

السادسة والربع مساءً بتوقيت الإمارات

برشلونة × ريال مدريد

كأس ملك إسبانيا

الأربعاء 5 أبريل

الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات

ريال مدريد × فياريال

الدوري الإسباني

السبت 8 أبريل

الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات

ريال مدريد × تشيلسي

دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 12 أبريل

الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات

قادش × ريال مدريد

الدوري الإسباني

السبت 15 أبريل

الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات

تشيلسي × ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 18 إبريل

الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بـ 68 نقطة.

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