توخيل بديلاً له.. بايرن ميونخ يخطط لإقالة ناجلسمان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يخطط نادي بايرن ميونخ، لإقالة مدربه جوليان ناجلسمان، خلال الفترة الحالية.

وبحسب الصحفي الموثوق بشبكة "سكاي سبورتس" فابريزيو رومانو، فإن بايرن ميونخ يفكر بجدية في إقالة جوليان ناجلسمان، مشيراً إلى أن القرار قيد المناقشة، وقد يوجه النادي الألماني الشكر للمدرب قريباً.

وأكد رومانو أن مسؤولي بايرن ميونخ استقروا على التعاقد مع توماس توخيل مدرب تشيلسي السابق، ليكون بديلاً لناجلسمان، مشيراً إلى أن توخيل أبدى موافقته على العرض المقدم من جانب البايرن.

وشدد رومانو على أن توخيل سيوقع عقداً مع بايرن ميونخ، يمتد لمدة موسمين ونصف.

وكان بايرن ميونخ تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطيه عقبة باريس سان جيرمان في دور الـ 16، ويرتبط البافاري بمواجهة قوية في الدور التالي مع مانشستر سيتي.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا دورتموند المتصدر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز