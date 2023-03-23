أكثر من لعب مباريات دولية.. كريستيانو رونالدو يتأهب للقب العميد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يتأهب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، لاقتناص لقب عميد لاعبي العالم، كأكثر لاعب خوضاً للمباريات الدولية مع منتخب بلاده في تاريخ كرة القدم.

عميد اللاعبين هو أحد الألقاب المعنوية التي تُمنح من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لصاحب أكبر عدد من المشاركات الدولية.

وحال مشاركة رونالدو في مباراة ليختنشتاين المقرر إقامتها الليلة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، ستحمل رقم 197 في سجله لينفرد بالصدارة، حيث يتقاسم "الدون" اللقب حالياً مع الكويتي بدر المطوع بـ 196 مباراة لكل منهما.

وكان منتخب المغرب حرم رونالدو من تحقيق هذا الإنجاز، بعدما أقصى منتخب البرتغال من من الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022.

ولم يستدع البرتغالي روي بينتو مدرب المنتخب الكويتي بدر المطوع لقائمته التي خاضت بطولة خليجي 25 بمدينة البصرة يناير الماضي، ليحرمه من فرصة زيادة رصيده الدولي، وتوسيع الفارق مع رونالدو.

قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في المباريات الدولية مع منتخبات بلادهم، على مدار تاريخ كرة القدم

بدر المطوع - الكويت - 196 مباراة

كريستيانو رونالدو - البرتغال - 196 مباراة

سوه تشين آن - ماليزيا - 195 مباراة

أحمد حسن - مصر - 184 مباراة

أحمد مبارك - عمان - 183 مباراة

سيرجيو راموس - إسبانيا - 180 مباراة

أندريس غواردادو - المكسيك - 179 مباراة

محمد الدعيع - السعودية - 178 مباراة

كلاوديو سواريز - المكسيك - 177 مباراة

جيانلويجي بوفون - إيطاليا - 176 مباراة

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