خطة إسبانية لتطوير كرة القدم العراقية

المصدر: دبي - علي شدهان

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بدأ الاتحاد العراقي لكرة القدم، أولى خطواته العملية بتطبيق بنود اتفاقيته الموقعة مع رابطة الدوري الإسباني (الليغا)، بمطالبة الحكومة العراقية بتخصيص 20 دونماً من الأرض لإنشاء أكاديميات ومدارس متخصصة في مجال اللعبة بإشراف مباشر من قبل «الليغا» الإسبانية، سعياً إلى تطوير اللعبة عموماً في العراق.

وسبق للاتحاد العراقي، توقيع اتفاقية شراكة مع رابطة الدوري الإسباني (الليغا)، تضمنت بنوداً عدة، أهمها إقامة رابطة دوري المحترفين في العراق، وتنفيذ مشروع «الحلم» للفئات العمرية، وبما يفضي إلى إحداث تطوير شامل في عموم مفاصل كرة القدم العراقية على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية، وفقاً لرؤية إسبانية انطلقت بالتعاقد مع كادر فني إسباني على رأسه خيسوس كاساس لقيادة منتخب العراق الأول لكرة القدم، والتتويج معه بلقب «خليجي 25» في البصرة يناير 2023.

ويهدف الاتحاد العراقي من وراء مطالبته الحكومة العراقية بتخصيص 20 دونماً من الأرض، إلى بناء أكاديميات ومدارس لكرة القدم في مختلف مدن العراق، وصولاً إلى غاية إمداد المنتخبات الوطنية والأندية بلاعبين موهوبين يتم احتضانهم منذ الصغر بأسلوب احترافي وفقاً لآليات تنفذها كفاءات إسبانية، وبمشاركة كوادر فنية وإدارية عراقية متخصصة.

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