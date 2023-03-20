استبعاد 7 لاعبين من معسكر منتخب الإمارات بسبب الإصابة

المصدر: البيان

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أجرى الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا عدداً من التعديلات على قائمة الأبيض خلال المعسكر الداخلي الذي انطلق أمس في العاصمة أبوظبي وسيستمر حتى يوم 29 مارس الجاري ضمن برنامج إعداد الأبيض للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023 والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

واستبعد الجهاز الفني عدداً من اللاعبين لظروف الإصابات وحاجتهم للعلاج والراحة لمدة تتراوح ما بين أسبوع إلى أسبوعين حسب نتيجة الفحوصات الطبية التي أجريت لهم أمس تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب وشملت قائمة المصابين حسين مهدي الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي ، وليد عباس ، يحيى الغساني ، بندر الأحبابي، علي مبخوت ، خالد الظنحاني وشاهين عبدالرحمن.

فيما تم استدعاء كل من عبدالعزيز هيكل لاعب شباب الأهلي، عبدالله الكربي لاعب الوحدة ويوسف المهيري لاعب الوصل وخالد الهاشمي لاعب بني ياس، حيث من المنتظر أن ينضم اللاعبون إلى المعسكر والمشاركة في تدريبات اليوم.

وكان الأبيض بدأ معسكره أمس، وأجرى أولى حصصه التدريبية في ملاعب نادي أبوظبي للكريكيت استعداداً لمواجهة منتخبي طاجيكستان وتايلاند ودياً يومي 25 و 28 مارس الجاري في استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

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