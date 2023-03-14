شرطة دبي تدعم رياضي من أصحاب الهمم لدخول «غينيس»

المصدر: دبي - البيان

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دعمت القيادة العامة لشرطة دبي، الرياضي سوجيث جوشي فارجيز من أصحاب الهمم في دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، من خلال تنظيم وتأمين ومرافقة الرياضي في المسار الذي قطعه على شكل كرسي مُتحرك لمسافة 8.71 كيلومترات في إمارة دبي، مُوثقاً بخرائط جوجل.

وأكد الرائد خالد المزروعي، رئيس قسم مختبرات الابتكار في شرطة دبي، منسق مبادرة دعم الرياضي فارجيز، أن معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وجه بتسخير كافة السبل والإمكانيات لدعم الرياضي في الوصول إلى هدفه وتحقيق حلمه في دخول الموسوعة، وذلك في إطار حرص شرطة دبي الدائم على دعم وتمكين أصحاب الهمم.

وبين الرائد المزروعي أن شرطة دبي مُمثلة في مجلس الابتكار، ولجنة تأمين الفعاليات، ومجلس الرياضيين، ومجلس أصحاب الهمم، بالتعاون مع شركة إعمار ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وفرت كافة أنواع الدعم اللوجستي والميداني الذي يحتاجه الرياضي فارجيز ليتمكن من إنجاز المهمة، ومن ذلك الدوريات الأمنية والمرورية وطائرات دون طيار وسيارة الإسعاف، والتي سهلت انطلاقة مسار رحلته من أمام برج خليفة، مبيناً أن اختيار فكرة المسار على شكل كرسي يأتي في إطار دعم أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الحركية.

من جانبه، عبر الرياضي فارجيز عن شكره للقيادة العامة لشرطة دبي على دعمها له في تحقيق حلمه بدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، مشيراً إلى أن الدعم اللوجستي والمعنوي الذي وفره له عناصر شرطة دبي خلال مسار الرحلة، كان دافعاً له للمضي قدماً في التحدي والقدرة على إتمام المسار بنجاح.

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