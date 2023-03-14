«شابات الأبيض» يهزمن أذربيجان في معسكر دبي

المصدر: دبي - البيان

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فاز منتخبنا الوطني للشابات لكرة القدم تحت 20 سنة على نظيره الأذربيجاني بهدفين دون رد، في المباراة الودية الثانية التي جمعت المنتخبين أول من أمس على ملعب ذياب عوانة في ختام معسكره الداخلي بدبي. سجلت اللاعبة سارة الراجوي هدفي منتخبنا. وكانت المباراة الودية الأولى قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ويأتي هذا المعسكر ضمن برنامج منتخبنا للشابات، الذي اعتمدته لجنة كرة قدم النسائية، لتطوير الجانبين البدني والفني للاعبات من خلال التدريبات وخوض المباريات الودية.

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