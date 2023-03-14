الشارقة يواجه النجمة البحريني في نصف نهائي خليجية اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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يواجه فريق كرة اليد بنادي الشارقة وصيف المجموعة الثانية اليوم الأربعاء، فريق النجمة البحرين حامل اللقب وصاحب الأرض والجمهور ومتصدر المجموعة الأولى، في مباراة نصف نهائي البطولة الخليجية الـ39 للأندية أبطال الكؤوس بدول مجلس التعاون الخليجي، التي يستضيفها نادي النجمة البحريني وتمتد منافساتها حتى 17 الجاري على صالة مدينة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية المنامة. وتشهد الجولة نفسها لقاء الكويت الكويتي أول المجموعة الثانية مع العربي القطري ثاني المجموعة الأولى.

طموح

في اللقاء الأول، يتطلع كل من قطبي اللعبة في الإمارات والبحرين للفوز بتجاوز أحدهما الآخر بختام موقعة يصعب التكهن بنتيجتها، لتساوي الطموحات والآمال لبلوغ كل منهما نهائي البطولة، في ظل انكشاف أوراق الفريقين خلال الدور الأول للبطولة، والذي أقيم بنظام الدوري من دور واحد ضمن المجموعتين، وأسفر عن تصدر الكويت الكويتي برصيد 4 نقاط، والشارقة وصيفاً 3 نقاط، ثم الصفا الكويتي والأهلي البحريني لحساب المجموعة الثانية، فيما جاء النجمة البحرين منظم البطولة بصدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالعلامة الكاملة على حساب العربي القطري والسالمية الكويتي وأهلي سداب العماني.

وجاء فريق الشارقة وصيفاً للمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بختام الدور الأول للبطولة ضمن المجموعة الثانية جمعها من التعادل مع الصفا السعودي 24/24، والفوز على صاحب الأرض والجمهور الأهلي البحريني 26/23، ليرافق الكويت الكويتي المتصدر بأربع نقاط، وجاء الفريق السعودي في المركز الثالث والبحريني في المركز الرابع.

إشادة

من جهته، أشاد جاسم محمد، عضو إدارة الألعاب بنادي الشارقة الرياضي، مشرف كرة اليد بالنادي، بأداء الفريق على مدار المباريات الثلاث في دور المجموعات، وأثنى على حالة التركيز خلال البطولة والتصميم لدى اللاعبين والجهاز الفني، على تقديم صورة مشرفة لممثل الوطن وإصرارهم على التأهل ضمن المربع الذهبي للبطولة، والذي يضم نخبة من أفضل الأندية، أبطال آسيا ودورات الخليج السابقين، مشيراً إلى أن العزيمة والإصرار لدى اللاعبين يبعثان على التفاؤل بمواصلة مشوار النجاح، والذي تحقق خلال المرحلة الأولى من البطولة والذي لم يخل من بعض الصعوبات التي رافقة الفريق في بعض المباريات، خصوصاً بعض السلبيات والتي بالتأكيد عمل الجهاز الفني على تجاوزها في المحطة المهمة من هذا المحفل الخليجي.

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