الجناحي: أتطلع لمشاركة جديدة في «دبي السوق الحرة للتنس»

المصدر: دبي - البيان

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وصف عبد الرحمن الجناحي لاعب المنتخب الوطني للتنس مشاركته الرابعة في النسخة الماضية لبطولة دبي - السوق الحرة للتنس بالمشاركة المهمة له في مسيرته الرياضية لكونها عززت مشاركاته السابقة بظهور جديد في إحدى أقوى بطولات التنس في العالم مبيناً أنه راض عن مستواه الذي قدمه وسعيد لردود أفعال المراقبين الرياضيين المختصين في التنس، وقال الجناحي إنه يتطلع لمشاركات أخرى في البطولات المقبلة وتمثيل الإمارات في هذا المحفل الدولي مقدماً شكره لاتحاد الإمارات للتنس واللجنة المنظمة لبطولات دبي السوق الحرة للتنس لوضعها الثقة به للمشاركة في البطولة والتي يواظب عليها منذ عام 2020، وأنه كان يتطلع لهذه المشاركة منذ الصغر حتى حانت له الفرصة معبراً عن ثقته بنفسه على مواصلة العطاء الفني لتحقيق نتائج أفضل في المنافسات المقبلة وقال إنه شارك في فئة الزوجي مع الأمريكي الجنسية السوري الأصل كريم علاف وقدما مباراة مميزة بمواجهة الثنائي العالمي البوسني بركغ والفنزويلي اسكوبار.

وأكد أنه يعتز بالمشاركة بالرغم من وداع البطولة المبكر، ويتوجه بالنصيحة لجميع اللاعبين للاستمرار بالتدريب وتحقيق النتائج الجيدة ريثما تحين الفرصة للمشاركة في بطولة دبي السوق الحرة وتمثيل الدولة في البطولات الدولية الأخرى ومنها كأس ديفيز.

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