«هدباء الشاهين» تحلق بكأس منصور بن زايد بالكويت

المصدر: الكويت - البيان

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أكدت الفرس «هدباء الشاهين» لإسطبل محمد فهد الدوسري، بإشراف ناصر الحميدان وقيادة فيليب جالفو، حسن ترشيحها بفوز مستحق، حين حلقت بكأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والذي أقيم أول من أمس بمضمار نادي الصيد للفروسية بالكويت العاصمة.

وتقام السباقات، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ضمن مبادرات المهرجان في نسخته الـ 15، امتداداً للتعاون المستمر بين الإمارات والكويت في سباقات الخيل العربية الأصيلة.

واجتذب السباق لمسافة 1400 متر، البالغ جائزته 4.000 دينار كويتي، 14 مهرة وفرساً في سن ثلاث سنوات فما فوق «مستوردة وإنتاج الخليج»، وتمكنت «هدباء الشاهين» الفائزة ثلاث مرات، متضمنة سباق كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الشهر الماضي، من إضافة اللقب لخزائنها بعد أداء استثنائي.

شهد السباق وتوج الفائزين الدكتور مطر حامد النيادي، سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت، الذي تسلم بدوره درعاً تذكارية مقدمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، من الشيخ صباح فهد الناصر الصباح، رئيس الهيئة العليا لسباق الخيل بنادي الصيد والفروسية.

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