افتتاح كأس زايد بن هزاع لأكاديميات الأشبال

المصدر: أبوظبي - البيان

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انطلقت أول من أمس بملاعب أكاديمية نادي أبوظبي الرياضي بالمشرف، بطولة كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان الـ 13 لأكاديميات الأشبال، وسباعيات الكرة تحت 12 سنة، التي ينظمها نادي أبوظبي الرياضي، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، وشهدت مشاركة 8 فرق محلية وتختتم مبارياتها يوم الأحد المقبل، فيما تنطلق البطولة الدولية الكروية للناشئين تحت 14 سنة غداً.

وأسفرت مباريات الجولة الأولى من الدور التمهيدي لفئة الأشبال التي شهدت تسجيل 15 هدفاً عن فوز فريق نادي أبوظبي الرياضي على فريق ريجنال سبورت 1/4، وفاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة لاعب أبوظبي زياد محمد زهران، كما فاز فريق أكاديمية الريدز من دبي على أكاديمية مبادرة 0/4، ونال نجومية المباراة لاعب الريدز آدم محمد خليل.. كما فاز فريق أكاديمية سلساو على أكاديمية تراك بهدف نظيف، ونال الجائزة لاعب سلساو مروان صلاح، وفي ختام مباريات الجولة الافتتاحية فاز فريق باس على مدارس أدنوك 1/4، وفاز برجل المباراة لاعب باس جيك بي كاك.

وتتواصل مباريات تلك الفئة اليوم، بإقامة ختام الدور التمهيدي بـ 5 مباريات اعتباراً من الساعة الخامسة مساءً، حيث يلعب فريق نادي أبوظبي الرياضي مع فريق أكاديمية مبادرة، وفي الثانية يلتقي فريق أكاديمية تراك مع أكاديمية باس، وأكاديمية الريدز مع فريق ريجنال سبورت، ويواجه فريق مدارس أدنوك فريق أكاديمية سلساو، وتختتم بلقاء فريق نادي أبوظبي مع أكاديمية الريدز، وعلى ضوء نتائج مباريات تلك الجولة تتحدد الفرق المتأهلة للدور قبل النهائي الذي يقام صباح بعد غدٍ وسيكون النهائي عصر الأحد، ورصدت اللجنة المنظمة سحوبات يومية للجمهور مع جائزة يومية لأحسن لاعب في كل مباراة.

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