الأولمبياد الخاص الإماراتي يختتم معسكره التدريبي الثاني

المصدر: أبوظبي – البيان

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اختتمت أعمال المعسكر التدريبي الثاني الذي نظمه الأولمبياد الخاص الإماراتي في مدينة العين، للاستعداد للمشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023، التي ستقام خلال الفترة من 17 إلى 25 يونيو المقبل.

وكان المعسكر قد انطلق مطلع الشهر الجاري، واستمر على مدار أيام عدة، إذ تشارك دولة الإمارات في برلين 2023 بوفد كبير من اللاعبين قوامه 75 لاعباً من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية، و32 شريكاً موحداً، وذلك في عشرين رياضة مختلفة.

تضمن المعسكر الثاني تدريبات مكثفة للفرق المشاركة ضمن رياضات الكرة الطائرة الشاطئية، وكرة الطائرة، وكرة السلة، وألعاب القوي، والفروسية، والتزلج المدولب، وكرة الطاولة، والقوى البدنية، والسباحة، والريشة الطائرة، والبولينج، والدراجات الهوائية. هذا وقد أقام الأولمبياد الخاص الإماراتي أول معسكر في بداية هذا العام، ويعتزم إقامة معسكر آخر قبيل سفر اللاعبين إلى برلين، بالإضافة إلى مشاركة لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي المستمرة في العديد من الفعاليات في إطار استعدادهم التي تضمنت ترايثلون ياس، المعسكر الوطني الثالث للشراع، بطولة دبي المفتوحة للبولينغ، وكأس الإمارات للسباحة.

جاهزية

وقال طلال الهاشمي المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: «مع انتهاء المعسكر أصبح لاعبونا على أتم استعداد وجاهزية للمشاركة في الألعاب، خصوصاً أن وفدنا هو الوفد الأكبر المشارك في برلين 2023 من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنذ بدأت استعداداتنا لألعاب برلين 2023 قبل شهور، حرصنا على بث روح الحماس والتحدي في نفوس اللاعبين، ولهذا وصفنا استعداداتنا بــ «الطريق إلى برلين»، للدلالة على أننا سنمضي في طريق طويل من الاستعدادات حتى نتأكد من تمكن وتميز اللاعبين، وأن أداء كل لاعب سيتجاوز المشاركة العادية ليصبح تمثيلاً مشرفاً لبلادنا».

وأضاف: «تأتي مشاركتنا في ألعاب برلين 2023 في سياق برامجنا الهادفة لاستكمال مسيرة الدمج المجتمعي الشامل لأصحاب الهمم، وتحظى هذه المشاركة بأهمية كبرى لأن برلين 2023 تعد ثاني ألعاب عالمية ينظمها الأولمبياد الخاص الدولي بعد الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص – أبوظبي 2019، والتي وضعت الإمارات على رأس الدول التي تمكن أصحاب الهمم، لذا نحن سنستثمر الإرث الكبير لألعاب أبوظبي – 2019 وسنبني عليه».

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