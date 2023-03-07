مشاركة فاعلة في ماراثون جمعية الإمارات الرابع في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الرياضي الوطني، نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، ماراثون جمعية الإمارات الرابع 2023، بمشاركة من الجنسين ومن كافة أطياف المجتمع لمسافة 4 كيلومترات على كورنيش القواسم برأس الخيمة.

واستهدف إطلاق ماراثون جمعية الإمارات الرابع 2023، تعزيز الروح الرياضية والصحية وتشجيع المشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية والترفيهية، وشهد الماراثون الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة، رئيس جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، وخلف سالم بن عنبر مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية.

وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف أن الرياضة بمختلف أنواعها تحقق النمو من الناحيتين العقلية والجسدية للفرد، وتعمل على تقوية العلاقات بين أبناء المجتمع، والأفراد يعتادون على الالتقاء بشكل منتظم وشبه يومي، مما يوطد المحبة والتلاحم بينهم، وهذا كفيل بتقوية أساسات المجتمع، لافتاً إلى أن التجمعات الرياضية تعكس مدى السعادة المجتمعية بين أفراد المجتمع، بما يؤكد أن الرياضة خير وسيلة للتأكيد على المفاهيم المجتمعية المختلفة التي تعود بالنفع على جميع الصعد.

وقال خلف سالم بن عنبر، يولي مجلس إدارة الجمعية اهتماماً كبيراً بتعزيز أهمية الصحة والسعادة المجتمعية لكافة أفراد المجتمع، لا شك أن الرياضة لها أثر إيجابي على صحة وحياة الفرد، فكلما تحسنت صحة الأفراد تحسن معها أداء أبناء المجتمع وقلت نسبة الأمراض الشائعة بينهم، مؤكداً أن اليوم الرياضي الوطني أصبح حدثاً رياضياً ومجتمعياً يترجم أهدافه إلى واقع ملموس من خلال المشاركة الواسعة من جميع فئات المجتمع الإماراتي الذي يحتضن أكثر من 200 جنسية تعيش وتعمل على أرض الإمارات في تناغم وانسجام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز